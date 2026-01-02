Calciomercato Milan, Icardi si allontana definitivamente? L’ultima indiscrezione non lascia dubbi

Calciomercato Milan, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Fabrizio Romano la pista Icardi non sta decollando

Nonostante il nome di Mauro Icardi torni ciclicamente a gravitare intorno all’universo rossonero, la realtà del mercato invernale 2026 sembra raccontare una storia diversa. L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso il suo canale YouTube, ha fatto chiarezza sulle voci che vorrebbero l’attaccante del Galatasaray pronto a un clamoroso ritorno in Italia, sponda Milanello.

Calciomercato Milan, la smentita di Romano su Icardi: “Nulla di concreto”

Mentre in Turchia e sui social si rincorrono speculazioni alimentate dalle recenti dichiarazioni del giocatore — che ha lasciato intendere la fine del suo ciclo a Istanbul entro il giugno 2026 — Romano ha gettato acqua sul fuoco:

Nessun passo ufficiale: Ad oggi, al Milan non risultano trattative avviate o contatti diretti con l’entourage dell’argentino. La stessa situazione di stallo riguarda altri club accostati a Maurito, come Roma e Como.

L'ingaggio è l'ostacolo: Uno dei freni principali resta lo stipendio percepito al Galatasaray (circa 10 milioni di euro), una cifra che non rientra nei parametri del Milan, specialmente dopo l'arrivo di Füllkrug, preso con una formula decisamente più sostenibile.

La strategia del Milan: Füllkrug e il futuro di Nkunku

La dirigenza guidata da Igli Tare ha già fatto la sua mossa per l’attacco assicurandosi Niclas Füllkrug. L’innesto del tedesco, pronto all’esordio stasera a Cagliari, chiude virtualmente le porte a nuovi investimenti pesanti nel reparto avanzato, a meno di clamorosi ribaltoni: