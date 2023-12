Calciomercato Milan, cosa cambia con l’Europa League? Tutte le mosse dei rossoneri

La vittoria ottenuta ieri sera dal Milan contro il Newcastle manda i rossoneri in Europa League: cambiano i piani per il calciomercato?

Ci si interroga se l’uscita dalla Champions League e l’approdo in Europa League della squadra di Stefano Pioli cambierà in qualche maniera i piani del calciomercato Milan. A parlarne è Calciomercato.com.

Il cammino europeo ha fatto incassare finora ai rossoneri 46,4 milioni di euro: l’obiettivo del club è quello di competere al massimo anche nell’altra competizione europea. Motivo per cui i piani per il mercato non dovrebbero cambiare di una virgola. Si punta a due innesti in difesa: uno dei quali dovrebbe essere il ritorno dal prestito di Gabbia. Per l’altra casella ci sono 3 nomi: Kiwior, Kourielakis ed Estève. Per l’attacco, invece, saranno fatte delle valutazioni anche sul lungo periodo. Occhi fissi su Guirassy dello Stoccarda, che può rappresentare un’opportunità per via della clausola rescissoria da 17 milioni di euro.