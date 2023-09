Ekitike Milan: due club pronti all’assalto a gennaio! Cosa succede. L’attaccante è nel mirino dei rossoneri e non solo

Hugo Ekitike è stato a lungo un obiettivo del Milan e potrebbe tornare di moda come nome per l’attacco. I rossoneri potrebbero non aver ancora mollato la presa sul vice Giroud.

Secondo quanto scrive calciomercato.com, Ekitike è un giocatore conteso anche da altre squadre. West Ham e Crystal Palace sono pronte a tornare all’assalto dell’attaccante francese del Paris Saint-Germain nel mercato invernale.