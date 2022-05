Calciomerato Milan, Dybala come Baggio: dopo la Juve Milano nel futuro?

Dybala potrebbe eguagliare Baggio con un gol ma potrebbe emularlo anche sul mercato: dopo la Juve, futuro a Milano?

Dybala potrebbe eguagliare Baggio con un gol ma potrebbe emularlo anche sul mercato: dopo la Juve, futuro a Milano?

Come riporta Tuttosport all’argentino manca una sola rete per raggiungere il Divin Codino, nono in questa specifica graduatoria a 115 marcature. E poi? Per Baggio il futuro fu a tinte rossonero per Dybala – nonostante la smentita dell’agente su eventuali accordi – quello nerazzurro rimane il futuro più facile da immaginare.