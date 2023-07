Calciomercato Milan: due priorità su tutte a centrocampo

Il Milan si sta muovendo in ottica calciomercato. In tal senso per rinforzare il centrocampo ci sono due priorità su tutte

come riportato da Sportitalia considerando l’infortunio di Bennacer e il fatto che l’algerino nel mese di gennaio parteciperà alla Coppa d’Africa, i rossoneri si vogliono tutelare con l’arrivo di Reijnders dell’AZ Alkmaar e Yunus Musah del Valencia.