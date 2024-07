Calciomercato Milan, che intreccio in attacco! DUE obiettivi contesi: la SITUAZIONE e le ultime sull’interesse dalla Premier

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, su Duran e Dovbyk, due attaccanti accosti anche al calciomercato Milan, sarebbe piombato il West Ham.

PAROLE – «Il West Ham ha offerto 30 milioni di sterline più un giovane giocatore come parte dell’accordo per Jhon Durán. Trattative in corso con l’Aston Villa per raggiungere un accordo. Anche il West Ham ha chiesto della situazione Artem Dovbyk nei giorni scorsi, ma ora è tra Atlético e Roma».