Calciomercato Milan, Disasi rimpianto di Allegri: sì del tecnico, ecco perchè è saltato l’arrivo del difensore

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri era favorevole all’arrivo di Disasi ma alla fine si preferito dare fiducia a De Winter

Il mercato di gennaio si è chiuso con un’importante casella rimasta vuota: quella del difensore centrale. Sebbene Massimiliano Allegri avesse espressamente richiesto un rinforzo per blindare il reparto, l’operazione che avrebbe dovuto portare Axel Disasi a San Siro è sfumata proprio sul rettilineo finale. Matteo Moretto ha svelato i dettagli di un braccio di ferro interno che ha segnato le ultime settimane rossonere.

Calciomercato Milan, retroscena Disasi: Il “sì” di Allegri, il “no” del club

A differenza del caso Mateta, dove il tecnico aveva posto il veto, per Disasi la dinamica è stata diametralmente opposta:

L’apertura del Mister: Allegri non aveva affatto bocciato il profilo del difensore del Chelsea. Anzi, il tecnico toscano era assolutamente d’accordo nel procedere, considerando Disasi l’elemento perfetto per fisicità ed esperienza internazionale per completare la difesa a tre.

La mediazione di Tare: Igli Tare ha portato avanti la trattativa con i Blues, cercando di imbastire un'operazione che potesse soddisfare le esigenze tecniche di Allegri e quelle economiche di Via Aldo Rossi.

La decisione societaria: Nonostante l'intesa tra allenatore e direttore sportivo, la proprietà e la dirigenza hanno deciso di non affondare il colpo. I costi elevati dell'ingaggio e la volontà di non appesantire il bilancio a metà stagione hanno portato al congelamento definitivo della trattativa.

Scenario Difesa: cosa succede ora?

Il mancato arrivo di Disasi lascia Allegri con le rotazioni attuali, ma sposta l’obiettivo sulla prossima estate. La scelta della dirigenza suggerisce che i fondi risparmiati (inclusi i 10 milioni in arrivo dal riscatto di Jimenez) verranno concentrati su un colpo di primissimo piano a giugno, assecondando la nuova linea di Allegri: non solo profili, ma nomi di peso internazionale per la Champions League.