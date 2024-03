Calciomercato Milan, difesa da rifare: un addio certo e tre in bilico. Cosa succederà

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha parlato della difesa del Milan, specificando che in estate potrebbero esserci molti cambiamenti per quanto riguarda il reparto arretrato dei rossoneri.

Come si apprende Kjaer lascerà visto il contratto in scadenza, mentre Kalulu potrebbe rientrare nella lista dei cedibili di fronte a offerte congrue. Non sicuri nemmeno Thiaw e Tomori, per i quali potrebbero essere valutate eventuali proposte.