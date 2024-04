Calciomercato Milan, c’è un difensore sacrificabile! Non è adatto al gioco aggressivo: lo vogliono in Premier. Ecco chi è

Al termine della stagione la dirigenza rossonera dovrà fare una serie di riflessioni che vanno dalla guida tecnica, alla squadra, fino al calciomercato Milan, prendendo in considerazione sia potenziali cessioni che acquisti. La Gazzetta dello Sport pone il focus sulle cessioni e spiega come Malick Thiaw potrebbe essere il grande sacrificato dai rossoneri in estate.

Il centrale tedesco si è dimostrato inadatto ad un gioco aggressivo come quello della difesa alta di Stefano Pioli: ha già diverse richieste in Premier League e permetterebbe al club di fare un’importante plusvalenza dopo averlo acquistato dallo Schalke 04 per soli 5 milioni di euro.