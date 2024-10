Calciomercato Milan, DIALOGO Ibrahimovic Giuntoli! C’è LUI nel mirino, affare a gennaio?

Calciomercato Milan, dialogo Ibrahimovic-Giuntoli: c’è lui nel mirino, Jovic potrebbe partire a gennaio. Tutti i dettagli

Il nuovo stop di Milik può costringere la Juventus a tornare sul mercato. Come riportato da Tuttosport questa mattina in edicola, i bianconeri starebbero sondando anche Luka Jovic.

L’attaccante, dato in uscita dal calciomercato Milan, sarebbe l’ideale perchè conosce già il campionato di Serie A e non avrebbe difficoltà a inserirsi. Il serbo attualmente è chiuso in rossonero da Morata e Abraham e va in scadenza a giugno.