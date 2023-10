Calciomercato Milan, possibile derby con l’Inter: l’obiettivo per rinforzare l’attacco è comune ai due club

Nelle prossime settimane potrebbe nascere un possibile derby di mercato tra Inter e Milan. L’obiettivo in comune è Mehdi Taremi, attaccante del Porto monitorato da entrambe le squadre di Milano.

Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno 2024 e pertanto la sua valutazione è scesa intorno ai 10 milioni di euro. L’Inter potrebbe accelerare dopo l’infortunio di Arnautovic, per i rossoneri invece resta una valida opzione per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.