Calciomercato Milan, derby con l’Inter per l’attaccante! I dettagli. I neroazzurri sfidano i rossoneri per il centravanti del Lille

Derby non solo in campo, ma anche sul mercato. Sia il Milan sia l’Inter sono a caccia del centravanti: non bastano i colpi Thuram e Arnautovic da una parte e Jovic dall’altra. Entrambe hanno in mente lo stesso nome, accostato anche a Juve e Napoli: Jonathan David del Lille.

Il giocatore canadese, in scadenza nel giugno del 2025, è finito nel mirino delle due milanesi. Il Milan ci ha provato già questa estate, ma il prezzo di 60-70 milioni l’ha frenato. Il tentativo per il prestito negli ultimi giorni di mercato è fallito, così ci riproverà l’anno prossimo. Il Milan che con il Lille ha un buon feeling.

Anche l’Inter ci proverà nell’estate del 2024. In questa sessione di mercato, mancava la disponibilità economica per affondare il colpo, ma tutto si potrebbe riaprire tra meno di un anno. Lo scrive Tuttosport.