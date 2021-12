Calciomercato Milan: Dembelé si allontana dalla Juve. La situazione

Ousmane Dembelé, attaccante accosta anche al Milan in estate, continua a far parlare di sé in ottica calciomercato. Le ultime

Come riferito dal Mundo Deportivo, per Ousmane Dembélé l’ipotesi più probabile è la Premier League. L’attaccante, in scadenza nel 2022 con il Barcellona, è accostato alla Juve ed in estate anche al Milan, ma l’opzione più percorribile al momento lo porta al Tottenham.

Fabio Paratici voleva portarlo alla Juventus già in passato ma ora, forte del gradimento di Antonio Conte, spingerebbe per averlo negli Spurs.