Calciomercato Milan, Taremi ha messo i rossoneri in cima alla lista delle proprie preferenze: le ultime sulla trattativa

Come riportato da Sacha Tavolieri su Twitter, Medhi Taremi ha messo il Milan in cima alla lista delle proprie preferenze per la prossima stagione.

Sull’attaccante iraniano ci sono anche Marsiglia e Tottenham nel caso in cui dovesse uscire Kane.