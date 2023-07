Mercato Milan, decisione presa su De Ketelaere. L'Atalanta...

Calciomercato Milan, i rossoneri, in caso di cessione, non vogliono perdere il controllo totale di De Ketelaere: Atalanta defilata

Come riportato da TMW, il Milan ha preso un’importante decisione sul futuro di Charles De Ketelaere.

I rossoneri non chiudono alla partenza del belga ma, nel caso si verificasse questa eventualità. non vogliono perdere il controllo totale sul ragazzo. Per questo una partenza potrebbe essere impostata solo con la formula del prestito, al massimo inserendo un diritto di riscatto a cifre da concordare. Per questo la pista Atalanta è da considerarsi molto difficile mentre vanno tenute in caldo eventuali ipotesi estere.