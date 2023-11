Calciomercato Milan, affondo per David: Furlani ha questa convinzione

Calciomercato Milan, il club rossonero ha deciso di puntare tutto su Jonathan David per il futuro: pronta l’offerta

Jonathan David rappresenta l’obiettivo numero uno del calciomercato Milan per l’attacco della prossima stagione.

Come riportato da Niccolò Ceccarini, una partenza a gennaio del ragazzo è esclusa. La valutazione di 40 milioni di euro fatta dal club francese nonostante un contratto in scadenza nel 2025 non spaventa Furlani che è convinto di poter abbassare il prezzo a giugno quando la trattativa entrerà nel vivo.