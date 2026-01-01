Calciomercato
Calciomercato Milan, suggestione Darwin Nunez: il Diavolo fiuta il colpo impossibile dall’Arabia
Calciomercato Milan, prende corpo la suggestione Darwin Nunez per l’attacco: affare possibile in prestito oneroso. Ultime
Il mercato rossonero del 2026 potrebbe arricchirsi di un capitolo inaspettato e affascinante. Secondo quanto riportato da Marco Guidi su La Gazzetta dello Sport, si starebbe riaprendo uno spiraglio per Darwin Núñez, attualmente in forza all’Al-Hilal di Simone Inzaghi.
Calciomercato Milan, la nostalgia dell’Europa e il “mancato” feeling con Riad
Nonostante il trasferimento faraonico della scorsa estate, l’avventura araba dell’attaccante uruguaiano non sta procedendo come previsto:
- Ruolo marginale: Sotto la guida di Inzaghi, Núñez non è riuscito a imporsi come il leader assoluto dell’attacco, faticando a trovare continuità e centralità nel progetto tecnico dell’Al-Hilal.
- La volpe e l’uva: Come sottolineato da Guidi, il Milan aveva già cercato Núñez ai tempi dell’addio al Liverpool. La dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, sta monitorando la situazione con la filosofia di chi aspetta l’occasione giusta per colpire.
L’ostacolo economico: uno stipendio “fuori scala”
Se dal punto di vista tecnico l’innesto di un calciatore con la fisicità e la profondità di Darwin sarebbe l’ideale per il gioco di Massimiliano Allegri, il problema resta finanziario:
- Ingaggio monstre: Núñez percepisce uno stipendio altissimo a Riad, cifre che al momento sono totalmente fuori dai parametri del Milan e della Serie A.
- La formula: L’unica via percorribile sarebbe un prestito oneroso con una partecipazione massiccia dell’Al-Hilal al pagamento dell’ingaggio, scenario possibile solo se il club saudita decidesse di liberarsi di un “peso” tecnico insoddisfatto.