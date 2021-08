Calciomercato Milan, per Dalot serve uno sforzo: ecco quale

Calciomercato Milan, i rossoneri devono mettere sul piatto cinque milioni per il prestito se vogliono ottenere il diritto di riscatto

Il Milan sogna ancora di riportare Diogo Dalot a Milanello in questa sessione di mercato. Come riportato da Tuttosport, gli inglesi hanno sempre chiesto l’obbligo di riscatto mentre Maldini e Massara spingono per il diritto dopo l’anno in prestito secco. E secondo il noto quotidiano, lo United potrebbe aprire a questa formula ad una condizione.

PRESTITO MOLTO ONEROSO – Se il Milan metterà sul piatto cinque milioni di euro per il prestito, i Red Devils sarebbero pronti ad accettare il diritto di riscatto e non l’obbligo. Maldini medita e valuta il da farsi.