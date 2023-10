Calciomercato Milan, coperta corta in difesa: a gennaio si torna sul mercato?

Il problema infortuni del Milan lancia l’allarme soprattutto in difesa dove per vari motivi la coperta sembra troppo corta. Intervento sul calciomercato in vista?

gli unici che offrono garanzie sembrano essere Tomori e Thiaw. Kalulu è tornato da un lungo infortunio ma resta da capire se il problema accusato contro il Napoli sia una ricaduta. Stesso discorso per Kjaer che avrebbe dovuto far rifiatare proprio il francese ma ha accusato un problema fisico. Pellegrino è entrato ma oltre a sembrare troppo acerbo anche lui è stato vittima di uno stop fisico, costringendo Theo a scalare nel ruolo inedito di centrale. Chiaro che la situazione non è delle migliori e a gennaio si dovrebbe tornare sul mercato per provare a mettere le mani su un centrale che dia garanzie immediate.