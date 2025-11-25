Calciomercato Milan, conferme su Mateta: i rossoneri preparano una mossa spettacolare! Il gigante francese è il bomber ideale per Massimiliano Allegri

Calciomercato Milan, Mateta del Crystal Palace è il nuovo obiettivo primario: Tare punta sul fisico del francese, ma la trattativa si preannuncia difficile

Il Milan si muove con decisione sul mercato per trovare il centravanti in grado di guidare l’attacco di Massimiliano Allegri nella seconda parte della stagione. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, i rossoneri stanno progettando una mossa spettacolare per l’attaccante francese del Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta. Il giocatore è considerato da tempo dal club rossonero come il classico numero 9 ideale, la punta di diamante perfetta per il sistema di gioco del tecnico livornese, che necessita di un riferimento centrale forte. L’identikit fisico è chiaro: con i suoi 1,93 metri di altezza e la sua potenza, Mateta rappresenta il prototipo del centravanti d’area che la squadra sta cercando per aumentare la presenza fisica e l’efficacia nei sedici metri avversari.

Calciomercato Milan, Mateta perfetto per Allegri

L’interesse per Mateta non è casuale, ma risponde a precise esigenze tattiche di Allegri. Un attaccante con la sua struttura fisica permetterebbe non solo di finalizzare i cross e i palloni alti, ma anche di tenere palla e far salire la squadra, creando spazi preziosi per le incursioni degli esterni veloci come Leao e Pulisic. La dirigenza, in particolare Tare e Furlani, vede nel francese il giocatore con le caratteristiche necessarie per garantire un impatto immediato e la costanza realizzativa che al momento manca nel reparto offensivo. Il Milan è pronto a investire per questo profilo, che rientra pienamente nei parametri di età e potenziale che la società è solita ricercare.

Nonostante l’interesse del Milan e la possibilità che per Mateta si tratti di una “mossa da sogno” (come suggerito da TEAMtalk), il Crystal Palace non ha intenzione di cedere il giocatore a cuor leggero. La società inglese non bloccherà una sua cessione in assoluto se il giocatore dovesse esprimere la volontà di partire, ma è determinata a concludere un affare difficile e oneroso. Ciò significa che la trattativa sarà complessa e che i rossoneri dovranno mettere sul piatto un’offerta finanziaria molto convincente per superare la resistenza del club londinese, che valuta molto alto il cartellino del suo attaccante. Il Milan, tuttavia, è deciso a portare a termine l’operazione per fornire ad Allegri il centravanti titolare tanto desiderato già nella finestra di gennaio.