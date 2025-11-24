Mateta Milan: rottura totale con il Crystal Palace, l’attaccante sogna la Serie A e diventa un’occasione per gennaio. Tare prende nota

Mateta Milan: stallo sul rinnovo con il club inglese, la punta vuole l’Italia e la dirigenza valuta il possibile affare per il mercato invernale



Nuove opportunità di mercato si aprono all’orizzonte per il Milan in vista della prossima sessione di trasferimenti. Dalla Premier League rimbalza un’indiscrezione che potrebbe presto trasformarsi in una trattativa concreta: Jean-Philippe Mateta è sempre più lontano dal Crystal Palace e il suo profilo è finito sotto la lente d’ingrandimento della dirigenza rossonera. Secondo quanto riportato dal portale inglese GiveMeSport, il centravanti francese sarebbe ormai aperto a lasciare il club londinese, creando i presupposti per un addio già a breve termine.

Mateta Milan, occasione per il Milan a gennaio?

Alla base della possibile separazione c’è una situazione contrattuale complicata. Le trattative per il rinnovo sono infatti in un fase di stallo preoccupante a causa di un sostanziale disaccordo sulle cifre dello stipendio. Le richieste dell’entourage del giocatore e l’offerta degli Eagles sono distanti e il club inglese, per non rischiare di perdere il patrimonio tecnico ed economico, ha intenzione di trovare una soluzione rapida. Questa frattura interna apre scenari interessanti per le pretendenti, con il Milan che monitora attentamente l’evolversi della vicenda per puntellare l’attacco a gennaio.

C’è poi un fattore determinante che potrebbe spingere Mateta verso l’Italia: la volontà del giocatore. L’attaccante, oggi 28enne, ha espresso l’ambizione di giocare in Serie A prima della fine della sua carriera. Il campionato italiano esercita un forte fascino sulla punta, che vedrebbe di buon occhio un trasferimento in una big del nostro calcio. Il Milan, alla ricerca di gol e fisicità per il reparto avanzato, potrebbe rappresentare la destinazione ideale per esaudire il desiderio del francese e regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo di peso per la seconda parte di stagione.