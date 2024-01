Leao PSG, piovono conferme sull’interesse dei francesi: la posizione del Milan e del giocatore

Leao-PSG, piovono conferme sull’interesse del club francese per l’esterno del Milan: ecco la posizione del club rossonero

Piovono conferme sull’indiscrezione proveniente dalla Francia sull’interesse del PSG per Rafael Leao, esterno del Milan.

Come riferito da Matteo Moretto, il portoghese è uno dei profili maggiormente apprezzati dal club francese. Al momento non c’è nessuna trattativa tra le parti anche se il calciatore è a conoscenza dell’interesse. La posizione di Furlani è comunque chiara: Leao può partire solo per il valore della clausola pari a 175 milioni di euro.