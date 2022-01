Calciomercato Milan: concorrenza per Frattesi, le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Milan: Frattesi idea di mercato dell’Inter per rinforzare il reparto di centrocampo, ecco le ultime

Davide Frattesi è l’obiettivo numero uno per il centrocampo e l’Inter sta ragionando sulla possibilità di provare ad anticipare a gennaio il colpo previsto per l’estate. Tutto dipende dalla cessione di Vecino che ha fatto capire capire alla dirigenza nerazzurra di non aver fretta di andare via nel mercato invernale.

Marotta e Ausilio potrebbero chiedere al Sassuolo il giovane centrocampista azzurro in prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’Inter vorrebbe anticipare l’operazione a gennaio anche per evitare aste in estate e spiazzare la concorrenza della Juventus e avere così già in rosa l’erede di Vidal, oltre che del Milan. A riportarlo è Tuttosport.