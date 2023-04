Calciomercato Milan, un top club fa sul serio per Beto

Calciomercato Milan, il Napoli entra prepotentemente in corsa per Beto, centravanti dell’Udinese che piace molto anche a Maldini

C’è una concorrente in più per Beto nel calciomercato Milan. Come riferito da calciomercato.com infatti, il Napoli avrebbe allacciato contatti molto approfonditi con l’Udinese per l’attaccante portoghese valutato 25 milioni di euro da Pozzo.

Al momento la cifra viene ritenuta troppo alta dagli Azzurri ma con la cessione di Osimhen Giuntoli potrebbe disporre delle risorse necessarie per chiudere il colpo. Maldini resta alla finestra.