Calciomercato Milan, Ibrahimovic beffato? Juve in pressing sull’obiettivo rossonero. Le ultime

Calciomercato Milan, può sfumare la pista Di Gregorio per i rossoneri: sul possibile erede di Maignan è infatti piombata la Juve

Come riportato da Sportitalia, il calciomercato Milan potrebbe veder sfumare un obiettivo importante per l’eventuale post Mike Maignan, per il quale sono ancora in corso le trattative per il rinnovo del contratto.

Uno dei nomi segnati sul taccuino di Ibrahimovic e Moncada era quello di Michele Di Gregorio del Monza: sul portiere però nelle ultime ore sarebbe aumentato considerevolmente il pressing della Juve.