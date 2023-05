Calciomercato Milan, concorrenza dalla Germania per Brahim Diaz

Calciomercato Milan, su Brahim Diaz spunta la forte concorrenza del Borussia Dortmund: lo spagnolo però ha le idee chiare

Attraverso le colonne di TMW, Niccolò Ceccarini ha fornito alcuni aggiornamenti sul calciomercato Milan in merito al futuro di Brahim Diaz:

E veniamo al Milan. I rossoneri stanno pianificando le possibili operazioni per la prossima stagione. La questione Brahim Diaz resta aperta. Ogni discorso però verrà affrontato dopo il doppio confronto in Champions League contro l’Inter. Il Milan già da tempo punta a trattenere il fantasista spagnolo. Il Real però non ha intenzione di fare sconti sui 22 milioni di euro del riscatto. Una posizione resa ancora più forte da una strategia di mercato ben precisa.

Diaz piace a molti club e potrebbe essere utilizzato come parziale contropartita tecnica per arrivare a Bellingham. Il centrocampista infatti ha già dato la sua disponibilità al trasferimento a Madrid e Brahim è un profilo gradito al Dortmund.