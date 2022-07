Non solo nomi in entrata ma anche in uscita per il Milan. Tra questi quello di Lorenzo Colombo vicino al Lecce

Come riportato da Luca Marchetti a Sky Sport sono state fissate le visite mediche per l’attaccante con il club giallorosso.