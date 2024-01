Calciomercato Milan: clamorosa svolta, sfuma questo colpo per la sessione di mercato di gennaio! Non arriverà più

Clamorosa svolta nel calciomercato Milan: l’investimento sull’attaccante, che sembrava praticamente una cosa certa visto il modo in cui la società si è mossa nelle ultime settimane, è stato rimandato.

Il nuovo attaccante tanto inseguito e auspicato non arriverà a gennaio, con il colpo che è posticipato per la prossima estate. Il budget disponibile verra riservato solo per difensori e centrocampista. Lo scrive Tuttosport.