Calciomercato Milan, si inserisce a sorpresa per il classe 2006: il piano del club rossonero

Calciomercato Milan, il club rossonero si sta inserendo nella trattativa tra Hellas Verona e PSV Eindhoven

Il mercato invernale del Milan si accende con un’operazione lampo che profuma di futuro. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Gianluca Di Marzio su X, i rossoneri si sarebbero inseriti con forza nella trattativa tra l’Hellas Verona e il PSV Eindhoven per Alphadjo Cissè, il giovane talento che sta incantando la Serie B con la maglia del Catanzaro.

Il profilo di Alphadjo Cissè: il gioiello dell’Hellas

Nato a Treviso nel 2006, Cissè è un trequartista moderno capace di agire anche come seconda punta o esterno offensivo. Di proprietà dell’Hellas Verona, il calciatore si è messo in luce per una tecnica sopraffina e una rapidità nel dribbling che lo rendono una delle stelle più brillanti della Nazionale Under 21.

In questa stagione, il Diavolo ha osservato con attenzione la sua crescita in Calabria, dove il ragazzo ha già messo a referto gol pesanti e prestazioni da trascinatore nonostante la giovanissima età. La sua valutazione si aggira intorno agli 8 milioni di euro, cifra che il PSV sembrava pronto a sborsare prima dell’irruzione dei meneghini.

La strategia del Diavolo: acquisto e prestito

La mossa del club di Via Aldo Rossi, avallata dal tecnico Massimiliano Allegri — allenatore livornese esperto nel saper integrare gradualmente i giovani talenti in contesti di alta pressione — prevede un piano ben preciso. Il Milan acquisterebbe il cartellino dal Verona, ma lascerebbe il giocatore in prestito al Catanzaro fino al 30 giugno 2026.

Questa soluzione permetterebbe ai rossoneri di battere la concorrenza internazionale degli olandesi e, contemporaneamente, garantirebbe a Cissè di concludere la sua stagione da protagonista in Serie B sotto la guida di Alberto Aquilani, tecnico che sta valorizzando al massimo le sue doti da incursore.

Sinergia con il Catanzaro e prospettive future

Per il club calabrese si tratterebbe di una notizia eccellente: mantenere il proprio gioiello per la corsa playoff senza perdere l’indennizzo per la valorizzazione. Se l’affare dovesse andare in porto, i rossoneri si assicurerebbero uno dei migliori prospetti del calcio italiano, pronti a portarlo a Milanello nella prossima estate per completare la rosa a disposizione di Allegri.