 Calciomercato Milan, Chukwueze verso il riscatto anticipato
Calciomercato Milan, Chukwueze verso il riscatto anticipato dal Fulham: il possibile impatto a bilancio

Calciomercato Milan, il Fulham è pronto a riscattare Chukwueze con 6 mesi d’anticipo: il possibile impatto a bilancio

Il futuro di Samuel Chukwueze sembra tingersi definitivamente di bianco. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, le prestazioni dell’esterno nigeriano in Premier League — culminate nella prova super contro il Manchester City — hanno convinto il Fulham ad accelerare i tempi: il club londinese è pronto a esercitare il diritto di riscatto già a gennaio.

Calciomercato Milan, i numeri della rinascita inglese di Chukwueze

Dopo un’esperienza tra luci e ombre a Milano, Chukwueze ha trovato la sua dimensione ideale a Londra. Sotto la guida di Marco Silva, il classe ’99 sta vivendo una stagione da protagonista:

  • Rendimento: 10 presenze, 2 gol e 4 assist pesanti.
  • Show col City: Nel clamoroso 4-5 contro gli uomini di Guardiola, il suo ingresso ha riacceso la partita, permettendo al Fulham di sfiorare una rimonta storica dallo svantaggio di 1-5 grazie a due suoi assist decisivi.
  • Coppa d’Africa: Anche con la maglia della Nigeria, Samuel ha confermato il suo ottimo stato di forma, spingendo il Fulham a non rischiare di perderlo in estate.

L’impatto a bilancio: il tesoretto per Tare

Per le casse del Milan, la cessione definitiva di Chukwueze rappresenta una boccata d’ossigeno fondamentale per finanziare i colpi chiesti da Allegri (come il difensore centrale).

  • Il valore netto: Al 31 dicembre 2025, il peso a bilancio del nigeriano è sceso a 10,96 milioni di euro.
  • La plusvalenza: Con un riscatto fissato a 28 milioni di euro, il Milan iscriverebbe a bilancio una plusvalenza netta di oltre 17 milioni.
  • Beneficio totale: Sommando il risparmio sull’ammortamento (2,2 milioni), l’effetto positivo complessivo sui conti rossoneri per il 2025/26 supererebbe i 19 milioni di euro.
