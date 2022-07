Calciomercato Milan: Chukwuemeka colpo alla Kalulu

Tra i nomi accostati al Milan in ottica calciomercato c’è quello di Chukwuemeka dell’ Aston Villa. Si studia un colpo alla Kalulu

Tra i nomi accostati al Milan in ottica calciomercato c’è quello di Chukwuemeka dell’ Aston Villa.

Soprattutto se Sanches non dovesse arrivare dal Lille, il giovane inglese potrebbe essere la prima pista da seguire per Maldini e Massara. Il Milan potrebbe aspettare e prelevarlo fra 12 mesi pagando solo il premio di formazione di 400mila sterline, esattamente come accaduto con il Lione per Pierre Kalulu a suo tempo.