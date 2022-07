Calciomercato Milan: per Chukwuemeka bisogna aspettare per far scendere le richieste dell’Aston Villa

Per Chukwuemeka, 2003 inglese dell’Aston Villa, il Milan è in corsa e ha chance, perché il Villa venderebbe più volentieri all’estero. Certo, il prezzo sul cartellino – 20 milioni di sterline – non è nemmeno vicino a quanto potrebbe spendere via Aldo Rossi.

Parecchio si giocherà intorno al Psg, che è ancora favorito su Renato Sanches – il Milan non è fuori gara ma è staccato – e può entrare nella corsa a Chukwuemeka. Servono pazienza e attesa perché, con il contratto in scadenza a giugno 2023, l’Aston Villa è destinato ad abbassare le pretese, se non ci sarà asta.