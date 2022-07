Calciomercato Milan: dopo CDK pronto l’assalto a Renato Sanches. Il tempo alleato dei rossoneri

Una volta chiusa la vicenda De Ketelaere, il Milan andrà su Renato Sanches. La pista, come noto, non è mai stata abbandonata dai rossoneri che ritengono di avere un alleato a loro favore: il tempo.

A Casa Milan pensano che più passino i giorni e meno chance ci siano che il Psg possa fare davvero un affondo per il centrocampista portoghese del Lille, anche perché il club non ha ancora un accordo con i parigini mentre ha sul piatto l’offerta del Milan. Renato Sanches viene visto come il centrocampista ideale per la sostituzione di Kessie e Maldini e Massara sperano di poter andare a dama con lui per poi concentrarsi sul difensore centrale. Lo scrive Tuttosport.