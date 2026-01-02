Calciomercato Milan, suggestione Skriniar complicata: la posizione del Fenerbahce è chiara. Ultime

Calciomercato Milan, la suggestione Skriniar è già terminata? Il Fenerbahce chiude le porte alla partenza dello slovacco

Nelle ultime concitate ore del calciomercato invernale 2026, si è diffusa l’indiscrezione di un possibile scambio tra Milan e Fenerbahçe che avrebbe coinvolto Christopher Nkunku e Milan Škriniar. Tuttavia, come riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, la dirigenza turca ha reagito con estrema fermezza, definendo tali voci come “pura fantasia”.

Calciomercato Milan, la posizione del Fenerbahçe: Škriniar non si muove

Il club di Istanbul, guidato da Domenico Tedesco, ha alzato un muro invalicabile attorno al suo leader difensivo. Škriniar, arrivato in Turchia dal PSG e diventato rapidamente capitano e perno della retroguardia, è considerato un pilastro fondamentale del progetto tecnico:

Perno tattico: Per il Fenerbahçe, lo slovacco è l’uomo che garantisce solidità e carisma. Nonostante l’interesse esplorativo del Milan, che cerca un difensore d’esperienza, i turchi non intendono privarsene a metà stagione.

No ai dialoghi: Škriniar non è parte di alcuna discussione per Nkunku. Il Fenerbahçe vuole l'attaccante francese, ma intende imbastire una trattativa slegata da contropartite tecniche di questo peso.

Milan: tra Nkunku e la caccia al difensore

In via Aldo Rossi, la situazione resta fluida. Nkunku, reduce dalla doppietta contro il Verona, vorrebbe restare al Milan per giocarsi le sue carte sotto la guida di Massimiliano Allegri, ma l’offerta turca da circa 30 milioni resta sul tavolo: