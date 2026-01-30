Calciomercato
Calciomercato Milan, Mateta vede rossonero: fumata bianca dietro l’angolo, la mossa dell’agente è una sentenza
Calciomercato Milan, siamo ai dettagli per l’arrivo di Mateta in rossonero: agente del francese in arrivo a Milano per chiudere
Il mercato del Milan entra in una fase di frenesia assoluta a poche ore dalla chiusura. Quello che doveva essere un colpo per l’estate si è trasformato nell’urgenza del presente: il club rossonero sta lavorando senza sosta da questa mattina per portare Jean-Philippe Mateta a Milanello immediatamente.
Calciomercato Milan, operazione Mateta: firma tra stasera e domani
Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio su Sky Sport 24, la trattativa tra il Milan e il Crystal Palace è arrivata al punto di non ritorno:
- Svolta immediata: Nonostante l’accordo già impostato per giugno sulla base di circa 30 milioni di euro, il Milan ha deciso di anticipare l’investimento.
- Agente a Milano: La conferma della serietà dell’affare arriva dal viaggio dell’agente della punta classe ’97, in arrivo in queste ore in Italia per definire gli ultimi dettagli burocratici e contrattuali.
- I numeri del “Gigante”: Mateta arriva con una condizione fisica invidiabile: 34 presenze stagionali e 10 gol complessivi (8 in Premier League), numeri che garantiscono ad Allegri un centravanti pronto all’uso.
Il Rebus Nkunku: Tre big sul francese
L’arrivo di Mateta, sebbene descritto come indipendente dalle uscite, agita inevitabilmente il futuro di Christopher Nkunku. L’attaccante francese, che non ha pienamente convinto Allegri in questa prima parte di stagione, è diventato il pezzo pregiato delle ultime ore:
- Concorrenza agguerrita: Oltre al Fenerbahce di Tedesco, si sono inseriti con forza l’Atletico Madrid e, a sorpresa, anche la Roma.
- Valutazione Milan: Il club rossonero non scende sotto i 35 milioni di euro per evitare minusvalenze, ma la cessione di Nkunku potrebbe finanziare l’arrivo immediato non solo di Mateta, ma anche di un rinforzo in difesa come Sergio Ramos.