Calciomercato Milan: Chiesa potrebbe essere un colpo last minute

Calciomercato Milan: Federico Chiesa potrebbe essere un colpo last minute. Il Diavolo è l’unico club realmente interessato al giocatore

Stando a quanto riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il Milan sarebbe l’unico club realmente interessato alle prestazioni di Federico Chiesa.

Il giocatore sarebbe valutato dalla Fiorentina circa 65 milioni di euro ma tale cifra sarebbe troppo elevata per le casse rossonere. Per questo motivo in assenza di offerte e con un rinnovo che non sa da fare, potrebbe esserci un colpo a sorpresa sul finale di sessione.