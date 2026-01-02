 Calciomercato Milan, spunta Chiesa! L'italiano...
Connect with us

Calciomercato

Calciomercato Milan, spunta Chiesa! L’italiano possibile sostituto di Nkunku? La situazione

Published

39 minuti ago

on

By

Chiesa

Calciomercato Milan, c’è anche Federico Chiesa nella lista dei possibili sostituti di Nkunku: questa la posizione dell’italiano

Il calciomercato invernale 2026 del Milan potrebbe accendersi improvvisamente sull’asse Milano-Londra. Con la posizione di Christopher Nkunku tutt’altro che solida — il francese è nel mirino del Fenerbahçe e di diversi club arabi — il Direttore Sportivo Igli Tare ha iniziato a tessere la tela per un eventuale sostituto di prestigio. In cima alla lista dei desideri è tornato prepotentemente il nome di Federico Chiesa.

Calciomercato Milan, il profilo: Chiesa come erede di Nkunku

L’esterno della Nazionale italiana è considerato il profilo ideale per il sistema di gioco di Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato a Torino e ne conosce perfettamente le doti di strappo e imprevedibilità.

  • L’incastro tattico: Nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1 di Allegri, Chiesa potrebbe agire sia da seconda punta accanto a Leão o Füllkrug, sia come esterno a tutta fascia, offrendo quella duttilità che Nkunku ha faticato a garantire con continuità.
  • La situazione a Liverpool: Nonostante i lampi di classe mostrati ad Anfield, Chiesa non è ancora riuscito a diventare un titolare inamovibile nello scacchiere dei Reds, alimentando le speranze di un ritorno in Serie A.

La volontà del giocatore: priorità all’Inghilterra

Nonostante il fascino del progetto rossonero e la prospettiva di lottare per lo Scudetto nel 2026, i media inglesi riportano una posizione chiara da parte dell’entourage del giocatore:

  • Voglia di Premier: Per il momento, Federico Chiesa preferisce restare in Inghilterra. La sua priorità è quella di affermarsi nel campionato più competitivo del mondo e dimostrare di poter superare definitivamente i problemi fisici che lo hanno rallentato in passato.
  • Lo stallo: Se Nkunku dovesse partire, il Milan farebbe un tentativo concreto, ma al momento la strada appare in salita. La dirigenza rossonera resta alla finestra, pronta a sfruttare eventuali aperture negli ultimi giorni di gennaio.
Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.