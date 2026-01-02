Calciomercato Milan, spunta Chiesa! L’italiano possibile sostituto di Nkunku? La situazione

Calciomercato Milan, c’è anche Federico Chiesa nella lista dei possibili sostituti di Nkunku: questa la posizione dell’italiano

Il calciomercato invernale 2026 del Milan potrebbe accendersi improvvisamente sull’asse Milano-Londra. Con la posizione di Christopher Nkunku tutt’altro che solida — il francese è nel mirino del Fenerbahçe e di diversi club arabi — il Direttore Sportivo Igli Tare ha iniziato a tessere la tela per un eventuale sostituto di prestigio. In cima alla lista dei desideri è tornato prepotentemente il nome di Federico Chiesa.

Calciomercato Milan, il profilo: Chiesa come erede di Nkunku

L’esterno della Nazionale italiana è considerato il profilo ideale per il sistema di gioco di Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato a Torino e ne conosce perfettamente le doti di strappo e imprevedibilità.

L’incastro tattico: Nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1 di Allegri, Chiesa potrebbe agire sia da seconda punta accanto a Leão o Füllkrug, sia come esterno a tutta fascia, offrendo quella duttilità che Nkunku ha faticato a garantire con continuità.

Nel 3-5-2 o nel 3-4-2-1 di Allegri, Chiesa potrebbe agire sia da seconda punta accanto a Leão o Füllkrug, sia come esterno a tutta fascia, offrendo quella duttilità che Nkunku ha faticato a garantire con continuità. La situazione a Liverpool: Nonostante i lampi di classe mostrati ad Anfield, Chiesa non è ancora riuscito a diventare un titolare inamovibile nello scacchiere dei Reds, alimentando le speranze di un ritorno in Serie A.

La volontà del giocatore: priorità all’Inghilterra

Nonostante il fascino del progetto rossonero e la prospettiva di lottare per lo Scudetto nel 2026, i media inglesi riportano una posizione chiara da parte dell’entourage del giocatore: