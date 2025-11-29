Calciomercato Milan a caccia di talenti in Francia: nel mirino un classe 2006 dell’Angers. Moncada in pressing

Calciomercato Milan, gli osservatori rossoneri hanno seguito da vicino la crescita di Chérif, punta che sta stupendo tutti nel massimo campionato francese

Il mercato del Milan non dorme mai e lo sguardo della dirigenza di via Aldo Rossi è sempre vigile sui migliori talenti emergenti del calcio europeo. Secondo quanto riportato in esclusiva dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, gli scout rossoneri hanno messo nel mirino un profilo estremamente interessante che sta brillando in Ligue 1. Si tratta di Sidiki Chérif, giovanissimo attaccante dell’Angers, nato nel 2006 e già capace di attirare su di sé le attenzioni dei grandi club grazie a un impatto devastante con il calcio dei professionisti.

Nelle ultime settimane, gli emissari del Diavolo sono stati avvistati in Francia per osservare da vicino le prestazioni di questo ragazzo, che nonostante la giovanissima età ha già dimostrato una personalità fuori dal comune. I numeri, d’altronde, parlano chiaro: nella stagione in corso, Chérif ha già messo a segno 3 gol nel massimo campionato transalpino, confermandosi come una delle rivelazioni più liete del torneo. La sua precocità e la capacità di essere decisivo in zona gol non sono passate inosservate agli occhi attenti dell’area tecnica milanista, sempre alla ricerca di profili “green” da valorizzare.

Calciomercato Milan, rossoneri in pressing su Chérif

L’interesse del Milan conferma la strategia societaria volta a individuare i campioni del domani prima che la loro valutazione diventi inaccessibile. Il giocatore dell’Angers incarna perfettamente l’identikit del rinforzo ideale: giovane, talentuoso, con margini di crescita enormi e già rodato in un campionato competitivo come la Ligue 1. Il monitoraggio proseguirà sicuramente anche nelle prossime settimane, per capire se questo “innamoramento” calcistico potrà trasformarsi in una trattativa concreta nelle future sessioni di mercato.