Calciomercato Milan: un centrocampista resta in uscita

Il Milan si sta muovendo sul mercato estivo sia in entrata che in uscita. In tal senso potrebbe salutare Adli:

secondo Calciomercato.com il Milan, che l’ha pagato 10 milioni di euro, vorrebbe fare cassa, ma a oggi non va esclusa nemmeno una partenza in prestito. Nelle scorse settimane ci ha pensato la Salernitana, senza approfondire, al momento è tutto fermo. Per la felicità di Adli, che vuole restare al Milan e farà di tutto per riuscirci.