Calciomercato Milan, c’è l’alternativa a Donnarumma ed arriva dall’Italia

Calciomercato Milan, i rossoneri si starebbero cautelando in caso di mancato accordo sul rinnovo di Gianluigi Donnarumma

Il Milan guarda al calciomercato anche per cercare un piano B in caso di mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma. I rossoneri guardano ad un portiere dalla Serie A come alternativa al classe ’99.

Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti, Emil Audero sarebbe entrato nei radar del diavolo dopo l’ottima stagione che sta fin qui disputando alla Sampdoria.