Calciomercato Milan, c’è l’accordo per Botman ed Origi: le ultime

Calciomercato Milan, c’è già l’accordo per Sven Botman e Divock Origi: per i due si aspetta il closing con Investcorp

In attesa del closing per il passaggio di proprietà del Milan ad investcorp, i rossoneri hanno già bloccato due colpi di mercato. Stando a quanto riferisce Tuttosport, è stato già trovato l’accordo con l’entourage di Sven Botman. Una volta formalizzato il closing, si procederà a formulare un’offerta al Lille.

Situazione ancora più avanzata per quanto riguarda Divock Origi. L’attaccante è in scadenza a giugno e la quadra a livello economico è stata già trovata. Si attende solo il via libera.