Calciomercato Milan: Castillejo vicino al Getafe, le ultime

Il Milan tratta con il Getafe il cartellino di Samu Castillejo. Il giocatore sarebbe la chiave per la fatidica ala destra, obiettivo rossonero

Il Milan vuole rinforzare la propria rosa, in particolar modo nel reparto d’attacco e trequarti. Stando a quanto riporta l’edizione della Gazzetta dello Sport Samu Castillejo sarebbe sempre più vicino al Getafe.

Il club di Via Aldo Rossi spera di ricavare dalla sua cessione un conguaglio economico non inferiore a 8 milioni di euro per così puntare tutto sugli obiettivi in entrata.