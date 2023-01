Calciomercato Milan, Carlos Alcaraz ceduto al Southampton: i dettagli. Il giocatore è stato obiettivo dei rossoneri nel recente passato

Un vecchio obiettivo del Milan è stato ceduto al Southampton. Carlos Alcaraz, centrocampista del Racing, andrà in Premier League per 15 milioni di euro: è quello che riporta TyC Sports.

Il giocatore, cercato da Inter e Milan in passato, firmerà un contratto di 5 anni e il club argentino beneficerà del 15% nel caso in cui venga ceduto ad una cifra superiore a quella pattuita adesso in futuro.