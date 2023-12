Calciomercato Milan, Moncada cambia strategia in vista di gennaio: al momento è stato congelato il possibile arrivo di un attaccante

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha deciso di cambiare strategia in vista di gennaio per quanto riguarda il colpo in attacco.

Le priorità per Moncada sono la difesa e il centrocampo: al momento è congelato dunque il colpo in avanti.