Calciomercato Milan, beffa Camarda! Tiro mancino al Diavolo, c’è una big di Serie A in pressing

Calciomercato Milan, beffa Camarda! I rossoneri rischiano di perdere l’attaccante su cui è fortissimo il pressing dell’Inter

Francesco Camarda rischia di diventare un vero e proprio tormentone del calciomercato Milan. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, il classe 2008, che domenica 10 marzo compirà 16 anni, non è più sicuro di firmare il primo contratto da professionista con il club rossonero.

Sul bomber ci sarebbe infatti il forte pressing dell’Inter che avrebbe avviato contatti proficui con l’entourage del bomber. Inoltre forti risuonano le sirene della Premier League, con il Manchester City in testa. Il piano del Milan non cambia: Furlani vuole far firmare al ragazzo un contratto triennale a decorrere dal prossimo primo luglio in modo da fissare la scadenza al 2027. La partita è ancora aperta.