Calciomercato Milan, caccia al vice Theo Hernandez: i rossoneri osservano questo terzino dalla Serie A! La situazione per l’estate

Conclusasi la sessione invernale, il calciomercato Milan si proietta all’estate ed al futuro. Le caselle da dover occupare a luglio sono diverse ed una di queste si riferisce al ruolo di vice Theo Hernandez come terzino sinistro. Un nome nuovo può arrivare dalla Serie A.

Come riferito da Calciomercato.com, uno degli obiettivi che potrebbe prendere quota man mano è Patrick Dorgu. L’esterno danese, di 19 anni, ieri è andato in gol in Lecce Fiorentina, regalando la vittoria alla propria squadra con un sinistro sotto l’incrocio dei pali. Al momento i rossoneri non sono realmente interessati al giocatore giallorosso (la cui valutazione parte da 20 milioni di euro), ma in estate l’asse potrebbe scaldarsi.