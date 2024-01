Buongiorno Milan, è lui il sogno per l’estate: il Diavolo prepara la proposta per convincere Cairo. I dettagli

Buongiorno-Milan, è lui il sogno per l’estate in difesa: Furlani e Moncada preparano l’offerta per convincere Cairo

Come riporta Tuttosport, Alessandro Buongiorno è il grande obiettivo estivo del calciomercato Milan per rinforzare la propria difesa. I rossoneri avevano provato ad anticipare l’operazione a gennaio ma Cairo ha posto il veto fissando la valutazione a 40 milioni di euro, valida anche per la prossima estate.

Furlani e Moncada hanno pronta l’offerta per convincere il patron dei granata dopo aver incassato il gradimento totale del ragazzo: una sostanziosa parte cash, intorno ai 25 milioni più il cartellino di Lorenzo Colombo.