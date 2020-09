Calciomercato Milan: Brahim Diaz, “accordo tra gentiluomini” tra rossoneri e Real per definire un possibile riscatto in futuro

Calciomercato Milan: secondo quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, Milan e Real Madrid avrebbero raggiunto un “accordo tra gentiluomini” che prevederebbe la discussione di un possibile riscatto in favore del Milan per Brahim Diaz al termine della stagione.

Brahim arriva formalmente in rossonero con la formula del prestito secco ma i buon rapporti tra Maldini e Florentino Perez lasciano aperto il dialogo anche in futuro. Il Real punta molto sul giocatore e non si esclude che all’interno dei futuri accordi possa essere inserito anche un “contro-riscatto” in favore dei blancos.