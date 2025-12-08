Calciomercato Milan, assist dalla Francia: il talento Bouaddi gela Parigi, si riaccende la grande sfida in Serie A

Calciomercato Milan, Bouaddi e il rinnovo con “giallo”: smentita l’intesa con il PSG, le italiane tornano in corsa per il gioiello della mediana

L’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato riaccende inevitabilmente i riflettori sui gioielli più cristallini del panorama internazionale, e tra questi il nome di Ayyoub Bouaddi continua a occupare un posto di rilievo nei taccuini delle big italiane. La situazione attorno al giovane centrocampista del Lille si è evoluta nelle ultime ore con un doppio colpo di scena che rimescola le carte in tavola e riapre scenari che sembravano chiusi. Se da un lato il giocatore ha messo la firma sul rinnovo ufficiale fino al 2029, blindando di fatto il suo cartellino, dall’altro arriva una notizia che fa sorridere le nostre società.

Calciomercato Milan, sfida con la Juve per Bouaddi

Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, che cita fonti vicine all’entourage del ragazzo e conferme di ‘Sky Sport Switzerland’, non esiste alcun accordo tra Bouaddi e il Paris Saint-Germain. Una smentita secca alle voci che volevano il talento già promesso alla corte di Luis Enrique. Questa frenata improvvisa sulla tratta Lille-Parigi rappresenta una buona notizia vitale per Milan e Juventus, che temevano di veder sfumare l’obiettivo sotto i colpi della potenza economica dei campioni di Francia. Ora, nonostante il rinnovo serva al Lille per alzare il prezzo, la concorrenza appare meno proibitiva.

Il Milan, in particolare, ha un conto in sospeso con questa trattativa. La dirigenza rossonera aveva già provato l’affondo in tempi non sospetti, mettendo sul piatto un’offerta concreta di 20 milioni di euro. Una cifra importante, che però il club francese aveva rispedito al mittente giudicandola insufficiente per il valore del prospetto. Anche la Juventus monitora la situazione, vedendo in Bouaddi l’uomo giusto per garantire un salto di qualità tecnica alla propria mediana. Con il PSG momentaneamente fuori dai giochi, si preannuncia un duello di mercato intenso tra le due potenze della Serie A, pronte a darsi battaglia nelle prossime finestre per convincere il Lille a cedere il suo pezzo pregiato.