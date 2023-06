Ex Milan, Borini verso il ritorno in Italia? Ultime

Fabio Borini, ex attaccante di Milan e Rona, potrebbe tornare in Italia: su di lui è forte l’interesse del Cagliari

Il Cagliari è alla ricerca del primo acquisto da regalare a mister Claudio Ranieri. La squadra rossoblù è al lavoro per costruire una rosa degna del campionato di Serie A. Nei giorni scorsi si è parlato di un possibile interessamento da parte del Cagliari per Fabio Borini.

L’ex Milan e Roma ha diversi estimatori in Serie A, fra cui gli isolani. Secondo quanto riportato da Sportitalia, l’agente del giocatore sarà quest’oggi a Milano per parlare di mercato. Da non sottovalutare l’interesse del Genoa, altra neopromossa che ha messo gli occhi su Borini.